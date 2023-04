Il Bompensiere dopo 33 anni conquista la 2^ Categoria. La gioia del sindaco Virciglio, ma anche delle comunità di Montedoro e Milena

BOMPENSIERE. La promozione del Bompensiere Calcio dalla Terza alla Seconda categoria è stata, come ha sottolineato il sindaco Salvatore Virciglio, “una festa del calcio, di un paese e delle comunità di Bompensiere, Milena e Montedoro.

Tutti uniti per sostenere i giocatori del Bompensiere Family, provenienti dai tre Comuni, che sul campo hanno ampiamente meritato la promozione in seconda categoria”.

Nella circostanza il sindaco ha inteso ringraziare la ASD Bompensiere Family, nella persona di Michelangelo Benvissuto, per avere promosso il progetto poi ampiamente condiviso dall’amministrazione comunale. Un ringraziamento anche alla ASD Pezzana, nella persona di Salvatore Licata, concessionaria del campo sportivo, per aver aiutato l’amministrazione comunale nell’organizzazione degli aspetti logistici dell’evento e per la disponibilità manifestata a più riprese.

Infine, un sentito ringraziamento al maresciallo Giovanni Cappello e ai Carabinieri impegnati nel servizio di ordine pubblico che hanno consentito lo svolgimento in sicurezza dell’evento. Dopo 33 anni il Bompensiere ritorna in seconda categoria. Un momento storico veramente bello.