Droga, spaccio “matrimoniale”: arrestati marito e moglie

Sono stati trovati in possesso, durante una perquisizione domiciliare, di 28 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 3.444 euro, soldi ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dei coniugi, di 52 e 51 anni, di Favara sono stati arrestati per concorso in detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

A farlo sono stati i carabinieri della tenenza cittadina e quelli della sezione Operativa della compagnia di Agrigentoche hanno proceduto con due unità cinofile. I due, dopo l’arresto, sono stati posti – su disposizione del sostituto procuratore di turno – ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il gip di Agrigento ha convalidato, stamani, il doppio arresto ed ha disposto per entrambi i favaresi la misura cautelare dell’obbligo di dimora