Castel Bilici, Festa ” ‘u Signuri di Bilici” 3 maggio. La programmazione 2023

CASTEL BILICI – Con l’apertura alle ore 15,30 del Santuario di ieri 25 aprile 2023 e la successiva celebrazione della Messa, presieduta dall’arciprete di Petralia Sottana don Giuseppe Murè, è stato dato l’avvio alle celebrazioni di riti religiosi fino al 24 settembre prossimo, come espressamente indicato nel programma diffuso, da qualche giorno, e firmato dall’Arciprete di Marianopoli don Bernardo Briganti e dal Presidente del Comitato festeggiamenti del SS.Crocifisso di Castl Bilici Vincenzo Agrò. Intanto è questo il programma dei festeggiamenti, in collaborazione con la Curia vescovile di Caltanissetta, e con l’Amministrazione comunale di Petralia Sottana, con la partecipazione dell’Amministrazione comunale di Castellana Sicula e del Consorzio “Cinque Valli”: domenica 30 Aprile 2023 alle ore 17,30 Santa Messa presieduta da Padre Achille Lomanto, Vicario Foraneo e Arciprete di Mussomeli; lunedì 1° maggio, ore 11, Santa Messa presieduta da don Santo Scileppi, arciprete di Geraci Siculo; Pellegrinaggi dai paesi vicini; ore 15, partenza dalla Madrice di Marianopoli, ore 18,00 Santa Messa presieduta da mons. Onofrio Castelli, Vicario Generale della Diocesi di Caltanissetta; martedì 2 maggio, 0re 17,30 celebrazione dei Primi Vespri; ore 18,30 Esposizione Eucaristica sino alle 22,30; ore 22,30 fiaccolata fino alla Grotta del Pastorello; ore 22, Santa Messa. Mercoledì 3 maggio – giorno della festa – : 0re 8 Santa Messa; ore 9,30 Santa Messa presieduta da Padre Marko Cosentino, Arciprete di Villalba; ore 11,30 Santa messa presieduta da S.E.Rev.ma mons. Giuseppe La Placa vscovo di Ragusa; ore 12,30 Processione, “Rogazioni” e benedizione dei Campi; ore 15, Esposizione Eucaristica e Coroncina della Divina Misericordia; ore 16,30 Santa Messa; ore 18, Santa Messa presieduta da P.Imrick Nesiusan da Sclafani Bagni. Martedì 15 Agosto Solennità di Maria SS. Assunta, ore 18 Santa Messa. Domenica 10 settembre, Santa Messa presieduta da S.E. Rev.ma mons. Giuseppe Marcianti, vescovo di Cefalù. Mercoledì 14 settembre Via Crucis all’aperto e alle ore 17,30 Santa Messa.