Caltanissetta, Onde donneinmovimento e Governo di Lei aderiscono alla manifestazione “Contro L’autonomia differenziata”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Le Associazioni Onde donneinmovimento e Governo di Lei aderiscono alla manifestazione “Contro l’Autonomia differenziata” indetta da Cgil Sicilia e da Uil Sicilia per il prossimo 15 aprile a Caltanissetta.

Condividiamo nel merito le ragioni avanzate dai Sindacati e aggiungiamo che da più di vent’anni, a seguito dell’entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione, aspettiamo la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni che dovrebbero garantire a tutte le persone, sull’intero territorio nazionale gli stessi diritti.

Come cittadine e come donne siamo oltremodo preoccupate per la fine che farà il nostro welfare o quel che resta di esso a seguito della riforma. Sappiamo bene che la carenza di servizi in ambito sociosanitario aggrava il lavoro di cura delle donne e sappiamo anche che l’immiserimento dell’offerta lavorativa e culturale spinge i nostri giovani a lasciare le proprie città.

Denunciamo il tentativo del governo Meloni di utilizzare l’autonomia, già riconosciuta dalla Costituzione, non come legittima valorizzazione delle specificità dei territori che aggiunge valore a tutto il Paese, bensì come frammentazione di risorse che può solo impoverire e rallentare tutti i processi di crescita e di miglioramento della qualità della vita. Questa non è la battaglia del “Sud dei poveri” in opposizione al “Nord dei ricchi” ma è la lotta per un Paese di libere e uguali che guarda unito e forte al suo futuro.

Questa riforma, che frammenta le competenze, acuisce il divario Nord- Sud andando in direzione contraria al dettato della nostra Costituzione che vuole la Repubblica una e indivisibile basata sul principio di solidarietà.

Siamo convinte che la fretta e il pressapochismo che ha portato all’attuale proposta risponda solo ad esigenze di partito e sia peraltro in aperta contraddizione con un’altra scellerata proposta del Governo, quella sul Presidenzialismo.

Siamo stanche di governanti che invece di pensare all’interesse del Paese antepongono il proprio interesse privato al bene di cittadine e cittadini.

Portavoce Onde donneinmovimento Ester Vitale

Governo di Lei Loredana Rosa