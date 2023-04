Caltanissetta, dipendenti Dusty in agitazione: “Premi di produzione sottoscritti ma mai elargiti”

Le Segreterie Aziendali delle OO.SS. LISCI, CISL e UIL sono scese in campo per difendere i diritti lesi dei Lavoratori e per stimolare la DUSTY, azienda che si occupa dell’Igiene Urbana, a rispettare l’Accordo Aziendale del 06 aprile 2023, riguardante i PREMI di PRODUZIONE periodo marzo/2019 – febbraio 2023, accordo sottoscritto negli uffici della DUSTY di Caltanissetta tra le stesse OO.SS. e l’Azienda DUSTY di Catania, rappresentata dal Direttore del Servizio del Cantiere di Caltanissetta Sig. Santo MIRISOLA e dalla Responsabile Aziendale delle Relazioni Industriali Dott.ssa Letizia MESSINA, Premi di Produzione che dovevano essere elargiti, ai Lavoratori Dipendenti con Contratto a Tempo Indeterminato.

Le OO.SS. hanno proclamato lo STATO di AGITAZIONE dei LAVORATORI, a far data del 24 aprile 2023 e preannunciano l’intenzione di assumere ogni iniziativa a sostegno della tutela del diritto dei Lavoratori tramite le Autorità Preposte e l’intenzione di chiedere l’autorizzazione per effettuare delle Assemblee Sindacali.

Le OO.SS. precisano che lo STATO di AGITAZIONE dei LAVORATORI può rientrare se la DUSTY di Catania, entro e non oltre di Venerdì 28 aprile 2023, avrà sanato in pieno il rispetto dell’Accordo Sindacale Aziendale.