Turturici all’assessore Volo: “Non ci abbandoni, abbiamo i requisiti per il Policlinico a Caltanissetta”

In una piazza gremita, ieri mattina studenti, cittadini, istituzioni pubbliche e associazioni si sono ritrovati in Centro storico per rivendicare il Policlinico a Caltanissetta.

Presenti anche i sindaci del territorio, politici locali, regionali e nazionali e l’assessore regionale alla Salute Hiovanna Volo.

Ed è proprio l’intervento di quest’ultima ad aver lasciato ai presenti molte perplessità.

Armando Turturici, uno dei tanti promotori di questa battaglia, ha scritto all’assessore una lettera aperta.

A seguire il testo:

L’Assessore alla Sanità, dott.ssa Volo, dichiara “[…] Il Policlinico di fatto possiamo anche averlo senza l’etichetta […]”.

Gentile Assessore,

Per mia indole tendo a dare fiducia alle persone e aspetto sempre prima di esprimere giudizi. Tuttavia, così come ha fatto la città tutta, non posso che leggere tra le righe un voler anticipatamente indorare la pillola per una mancata costituzione del Policlinico a Caltanissetta.

Mi auguro di sbagliare, di aver male interpretato quello che ci ha voluto dire. Noi l’abbiamo dimostrato e continueremo a dimostrarlo: quella “etichetta” di cui parla, NOI la vogliamo.

Lasciamo che il “policlinico senza etichetta” se lo faccia pure chi non ha i requisiti! Noi i requisiti per un Policlinico (volutamente con la “P” maiuscola) li abbiamo tutti.

Io sono stato tra quelli che garbatamente l’ha applaudita a fine intervento. Non mi faccia ricredere.

Quando, durante la manifestazione, è svenuta la signora, Lei ne è stata visibilmente preoccupata, dimostrando grande empatia. Dott.ssa Volo, Lei è un medico, non un politico, come più volte da Lei stessa affermato.

È il Suo territorio che ha bisogno di essere curato, non lo abbandoni in corsia.Quando abbiamo parlato noi due, Lei mi è sembrata una brava persona, un medico rassicurante. E Caltanissetta oggi ha bisogno di fatti rassicuranti che possano darci un futuro.

Noi, comunque andrà, non intendiamo arretrare di un centimetro. Come si suol dire in campo medico, la prevenzione è la migliore cura. La manifestazione di ieri è stata solo un inizio.