Sicilia, maltrattamenti in famiglia. Polizia esegue un’ordinanza di allontanamento

Personale della Polizia di Stato – Squadra Mobile – della Questura di Enna ha dato esecuzione dell’Ordinanza di Applicazione di Misura Cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal G.I.P di Enna, a carico di un pregiudicato residente nella nostra provincia, indagato per violenze e maltrattamenti in famiglia, commessi in danno della compagna convivente ed aggravati dall’essere stati commessi in presenza di figli minori.

La donna, negli ultimi tempi, ha presentato diverse denunce per i maltrattamenti subiti ad opera del convivente, raccontando di essere stata oggetto di insulti, vessazioni, minacce, percosse, umiliazioni, aggressioni e violenze ad opera del compagno.

Il clima di terrore e sopraffazione ha avuto il suo apice nel pomeriggio dell’8 marzo 2023, giorno della Festa della Donna, quando la vittima, al culmine dell’ennesima lite, è stata scaraventata a terra dall’ex compagno, colpita con calci alla schiena e al fianco destro, fino a riportare la frattura di una costola.

In esecuzione dell’ordinanza, dunque, la Squadra Mobile di Enna ha allontanato l’uomo dall’abitazione coniugale, prescrivendo di mantenersi ad una distanza di almeno 200 metri dall’ex compagna e dalla casa in cui avvenivano le violenze.