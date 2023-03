San Cataldo. Martina Riggi (PD) all’assemblea sulla sanità pubblica: “Siamo stanchi di proclami e promesse che vanno avanti da un decennio”

SAN CATALDO. Il segretario cittadino del Pd Martina Riggi, intervenendo nel corso dell’assemblea sulla sanità cittadina ha sottolineato che sono emersi interessanti spunti di riflessione. “Il mio intervento – ha spiegato – ha toccato un tema delicato e importante per le donne della nostra comunità e di tutto il territorio: lo stato del reparto di Ginecologia e Ostetricia del Sant’Elia e l’assenza del reparto di neonatologia che rendono difficile, e talvolta impossibile, partorire a Caltanissetta”.

Secondo Riggi: “Questo danneggia tutte e tutti ma soprattutto chi, per motivi diversi, non può che recarsi in altri presidi spesso distanti. Ma anche chi non ha la possibilità di farlo. Il diritto alla salute è un diritto che non ammette deroghe, dobbiamo tutti fare la nostra parte anche nel denunciare scelte scellerate che ancora oggi portano a disinvestimenti sulla sanità pubblica mettendo a rischio i diritti di tutti”.

Martina Riggi ha infine rilevato: “Serve inoltre una tempistica sulla realizzazione del Polo Oncologico presso il presidio di San Cataldo. Siamo stanchi di proclami e promesse che vanno avanti da un decennio. Adesso vogliamo vedere i fatti. Adesso servono risposte concrete e immediate per la comunità sancataldese!”.