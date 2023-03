San Cataldo. Al “Pala Maira” stage e conferenza stampa per la presentazione del metodo Kushido Budo

SAN CATALDO. Si celebra oggi al Palasport Peppe Maira il 27° compleanno di fondazione della Scuola di Arti Marziali Koshido Budo del Sensei Michele Lattuca. L’evento è patrocinato dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana. Gli allievi, provenienti da 20 comuni Siciliani, ed una delegazione Emiliana, si incontreranno per una dimostrazione del Koshido Budo e dell’omonimo metodo.

A seguire, alle 11,30 nel Palazzetto si terrà la conferenza stampa di presentazione della disciplina in virtù del riconoscimento ricevuto dalla Regione Siciliana che, con la legge 09/20, ha riconosciuto il Koshido Budo come disciplina sportiva e come proposta educativa in quanto originario della Sicilia essendo nato, sviluppato e divulgato nel territorio della Regione.

Tra le personalità presenti ci saranno il prof. Jose Alberto Freda, consulente scientifico dell’Associazione, l’on. Michele Mancuso proponente della legge per il riconoscimento della disciplina sportiva; l’on. Sergio D’Antoni, presidente Regionale del Coni, il dott. Andrea Patti, vice presidente nazionale dell’Opes, il prof., Giuseppe Battaglia, responsabile del Centro Coni Sicilia, il dott. Girolamo Monaco, direttore dell’Ipm di Caltanissetta.

Ci saranno i sindaci di Serradifalco (Leonardo Burgio), Delia (Gianfilippo Bancheri), e Bompensiere (Salvatore Virciglio), l’avv. Anna Stella, legale dell’Associazione, la dott.ssa Linda Rombollà Project Manager di Opes, Salvatore Scarantino, responsabile provinciale del Coni, dirigenti scolastici e docenti che negli anni hanno permesso la divulgazione del Koshido Budo nelle scuole per quella che è ormai un’eccellenza di Serradifalco e della Sicilia.

Nel corso della giornata, infine, prevista un’attività di sensibilizzazione sulla lotta al bullismo con la presentazione del progetto “Bulli Free Club”, promosso da Ciao Lab, Opes, Unione Nazionale Veterani dello Sport e Aicem.