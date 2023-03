Ottima prestazione per Salvatore Lo Monaco (Team Race Mountain) all’esordio internazionale

Veramente ottima la prestazione di Salvatore Lo Monaco al primo appuntamento internazionale di XCO. Il ciclista sancataldese del Team Race Mountain s’è piazzato 35° assoluto nella categoria open con una start list molto impegnativa tra cui tanti atleti di altre nazioni.

<Finalmente – ha dichiarato a fine gara .- posso dire di essere soddisfatto in una gara internazionale, ho centrato la top 10 nella categoria Under23 tra gli italiani, pensando pure che fino al 5° giro su 8 mi trovavo nei primi 20 assoluti Questa gara per me sarà solo un punto di partenza, una condizione che fa ben sperare. Un grazie a tutti i sponsor che mi sostengono”.

Prossimamente l’atleta sancataldese sarà impegnato il 18 marzo a San Zeno di Montagna(VR) per un’altra tappa internazionale, e poi il 26 marzo in Slovenia a Vrtobja.