Mussomeli, Sindaco Catania: “Sottoscritto accordo con l’UNR e con altri atenei siciliani”: finanaziamento di € 1.870.000,00

MUSSOMELI – Ancora un grande risultato ottenuto dall’Amministrazione Catania. Approvato un ulteriore finanziamento con il PNRR – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Si tratta lavori di adeguamento sismico, revisione impianti e bonifica ambientale nell’edificio scolastico di via Concetto Marchesi, il cui finanziamento ammonta a € 1.870.000,00. “Questo ulteriore finanziamento – precisa il sindaco Catania – si aggiunge ai 5, 7 milioni di euro di progetti finalizzati all’adeguamento dell’edilizia scolastica di Mussomeli, di cui avevamo ricevuto il decreto nel mese di dicembre del 2022. Dunque, complessivamente “portiamo a casa” oltre 7,5 milioni di euro per rendere più confortevoli e sicuri tutti i nostri plessi scolastici a beneficio dei nostri ragazzi. Entro il 2023 dovranno essere aggiudicati ed avviati i lavori previsti. Siamo estremamente soddisfatti per i risultati raggiunti che ci consentirà di riqualificare tutti gli Istituti Scolastici di proprietà comunale a beneficio dei nostri bambini e dei nostri giovani”