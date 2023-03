Marathon Caltanissetta presente alla mezza maratona città di Enna

La mezza maratona di Enna, disputata domenica scorsa all’autodromo di Pergusa (EN), ha visto la partecipazione di oltre 700 atleti, che hanno dato vita ad una competizione di altissimo livello. L’evento, organizzato dall’Atletica Enna, è stato il terzo del grand Prix Regionale di Mezze Maratone della Sicilia.

La Marathon Caltanissetta ha schierato una squadra di sette atleti, tra cui due donne, Domenica Cannistraci e Maria C. Riggi, pronte a sfidare il duro percorso di 21,100 Km.

La gara è stata avvincente fin dal via, con gli atleti che hanno dato il massimo al fine di ottenere i migliori risultati. Luigi Trentuno della Marathon Caltanissetta ha dato prova di grande forza e determinazione, tagliando il traguardo in quarta posizione di cat. con un tempo di 01h42’25”.

Giuseppe Sferrazza, altro atleta della Marathon Caltanissetta, ha ottenuto un ottimo risultato con un tempo di 01h48’36”, seguito da Francesco Lomonaco con 01h53”10”. Domenica Cannistraci ha dimostrato il suo valore e tutto il background sportivo con un tempo di 01h58’35”, seguita da Davide Dibenedetto con 01h58’38”.

Bene Giuseppe Vitello che ha concluso la mezza maratona in 02h02’10” e Maria C. Riggi che ha dato prova di grande tenacia, raggiungendo il traguardo in 02h09’13”.

I vincitori di questa 11ª edizione sono stati: Giuseppe Privitera (Monti Rossi Nicolosi) 1h14’44’’ e Angela La Monica (Mega Hobby Sport) 1h28’44’’.

L’arrivo più commovente è stato quello di Silvia Furlani (atleta friulana affetta da sclerosi multipla); partita alle 06:00 del mattino è riuscita a compiere la sua grande missione.

Ancora una volta la corsa arriva nei cuori delle persone e rientra tra gli antidoti atti a superare gli ostacoli, spesso solo mentali; consapevolezza e voglia di vivere alimentano costantemente la grande Passione.

Prossimo appuntamento il 23 aprile a Marsala con la Maratonina dei Vino.