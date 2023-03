Il navigatore lo porta in una strada chiusa: fa manovra e rimane incastrato, “salvato” dai vigili del fuoco

Brutta disavventura per un automobilista ligure che nel pomeriggio di gìovedì 2 marzo, è rimasto incastrato con la sua vettura in un tratto di strada impervio. La persona alla guida, seguendo le indicazioni del navigatore, è finita per arrivare in una strada senza sbocco.

Costretto a fare manovra, l’automobilista è però rimasto incastrato in un modo del tutto particolare in via Pinolla, sopra Bolzaneto, a Genova: il guidatore non riusciva più a muovere l’auto e per di più aveva ostruito la strada. Per risolvere la situazione sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno liberato il veicolo grazie all’uso di un argano a mano, permettendo al mezzo di completare la rotazione.