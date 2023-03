Ecco il bilancio dell’attività della Polizia di Stato in ambito ferroviario in Sicilia nel mese di febbraio 2023

Sono state 12.309 le persone controllate, 12 gli indagati, 400 i treni presenziati, 210 i veicoli ispezionati, 65 i contravvenzioni elevate e 1.303 le pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: è questo il bilancio delle principali attività di controllo, effettuate dalla Polizia ferroviaria in tutta la Sicilia, nel decorso mese di febbraio.

I poliziotti della Specialità, oltre alle consuete attività d’istituto, sono stati impegnati in 4 giornate dedicate ai controlli straordinari predisposti dal Servizio Polizia ferroviaria, su tutto il territorio nazionale inerenti le Operazioni: “Oro Rosso”, finalizzata al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario, “Stazioni sicure”, con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e “Rail Safe Day” per contrastare i comportamenti scorretti in ambito ferroviario che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti.

Su tutto il territorio della Sicilia sono stati rintracciati 5 minori, di cui 2 a Catania, 2 a Palermo e 1 a Messina, tutti riaffidati alle rispettive comunità da cui si erano precedentemente allontanati.

I controlli sul territorio sono stati affiancati costantemente dall’attività di educazione alla legalità e alla sicurezza ferroviaria che ha consentito agli agenti della Polfer di Taormina, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, di svolgere incontri formativi nelle scuole di ogni ordine e grado, raggiungendo oltre 1.200 studenti, nell’ambito dei Progetti “Train… to be cool”, “PretenDiamo Legalità” ed “Incroci”. Quest’ultimo progetto ha fatto il suo debutto proprio nel mese di febbraio, suscitando subito grande interesse nel mondo scolastico per l’interdisciplinarità dei temi trattati riguardanti il viaggio sulla rete, su mezzo ferroviario e su strada.

Diverse le richieste di assistenza giunte alla Sala Operativa della Polfer da parte di viaggiatori distratti, per il recupero di effetti personali dimenticati a bordo treno, in stazione e sui traghetti operanti nello Stretto di Messina.