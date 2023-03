Con l’auto contro un muro: trentunenne perde la vita in un incidente stradale dopo aver festeggiato il suo compleanno

Tragico incidente mortale per un trentunenne di Santa Marinella nei pressi di Roma. L’uomo, infatti, è morto dopo che la sua auto è finita contro un muro. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. La particolarità di questo incidente tuttavia è stata che il giovane era di ritorno a casa dopo che aveva festeggiato il proprio compleanno.

Dalla sua festa di compleanno alla sua morte, purtroppo, il passaggio è stato brevissimo. Una carambola tragica. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il conducente dell’auto e il passeggero, suo amico. Il personale medico intervenuto ha constatato il decesso del conducente dell’auto.

L’amico è stato invece portato in ospedale in codice rosso ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Sulle cause dell’incidente stanno indagando i carabinieri.