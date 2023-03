Caltanissetta. Il 16 marzo Onde Donneinmovimento propone tavola rotonda su Senologia e Sanità territoriale

CALTANISSETTA. Si svolgerà giovedì 16 marzo alle 17.00 presso la sala conferenze Fondazione Sicana (ex Palazzo delle Poste) e in diretta facebook dalla pagina di Onde donneinmovimento la Tavola rotonda sul tema “Senologia nella provincia di Caltanissetta: facciamo il punto. Per una sanità sempre più territoriale e strategicamente attenta alle necessità e ai bisogni dei cittadini e delle cittadine”.

La manifestazione, che segue quella già svoltasi sul tema nel giugno del 2021, è stata ancora una volta promossa ed organizzata dal Comitato Breast Unit di Caltanissetta, di cui è associazione capofila Ondedonneinmovimento.

Le altre associazioni e club service che compongono il Comitato sono: Airc, Lilt, Progetto Luna, Coordinamento nisseno contro la violenza sulle donne, Rotary club ed Innerwheel club di Caltanissetta.

Dopo i saluti di Roberto Gambino, Sindaco di Caltanissetta e Giuseppe Di Forti, Presidente Sicilbanca, introdurrà il dibattito Ester Vitale, Portavoce di Onde donneinmovimento.

A relazionare sul delicato e complesso argomento saranno invece: Alessandro Caltagirone, Commissario Asp di Caltanissetta; Luciano Fiorella, Direttore sanitario Asp di Caltanissetta; Francesca Catalano, Presidente Commissione per la rete senologica in Sicilia; Giuseppe Di Martino, Responsabile Uosd Breast Unit V (Centro senologico d’eccellenza); Giovanna Di Franco, radioterapista Breast Unit V; Giuseppina Guadagnino, Responsabile Uosd screening ca della mammella; Maria Milena Sanfilippo, oncologa Breast Unit V; Giovanni Salvatore Urrico, anatomopatologo Breast Unit V; Ersilia Sciandra, attivista nella prevenzione e informazione oncologica; Oriana Mannella, rappresentante Lilt.

Le conclusioni saranno a cura di Giovanna Volo, assessora regionale alla sanità.

Parteciperanno all’iniziativa anche gli altri e le altre componenti della Breast Unit V: Maurizio Ristagno, senologo chirurgo; Ketty Smecca, case manager; Angela Antona, infermiera di senologia; Paola Sbirziola, psiconcologa; Rosalba Midulla, anatomopatologa; Maria La Greca, data manager; Gaetano Squadrito, medico nucleare; Valentina Virzì, radiologa; Luigi Montesano, chirurgo plastico.

La dottoressa Virzì e il dottore Montesano, operano rispettivamente alla Regina Pacis di San Cataldo al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, strutture entrambe convenzionate con la Breast Unit V.

Modererà il dibattito Maria Grazia Pignataro, componente di Onde donneinmovimento e giornalista pubblicista.