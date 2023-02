Pippo Grosso: il ricordo di Marisa Sedita, Presidentessa della Dante Alighieri di Caltanissetta

Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di Pippo Grosso dalle parole di Marisa Sedita, presidentessa della Dante Alighieri di Caltanissetta.

Ciao Pippo! Sei stato un pioniere del giornalismo. Abbiamo lavorato insieme negli anni d’oro del Giornale di Sicilia (anni Sessanta/Settanta, ci siamo iscritti lo stesso anno all’albo (1967), ci hanno conferito la medaglia d’oro per i 50 anni di iscrizione all’albo.

Quante esperienze vissute insieme. Di recente a Radio Cl1 hai sempre sostenuto me e la Dante Alighieri di Caltanissetta. Alberto Sardo ha filmato l’intera manifestazione dell’inaugurazione del Parco Letterario “Rosso di San Secondo” e, sempre perché mandato da te mi ha intervistato in occasione di diverse manifestazioni per anni.

Nell’ultima conversazione che abbiamo avuto, hai accennato al fatto che spesso non ricordavi le cose e dovevo ripeteremo e parlarne con Alberto.

A mia figlia Tiziana, ancora ragazza, hai consentito di lavorare alla Radio. Quanti ricordi con Anna Nicosiano! Ultimamente mi hai detto di rivolgermi a Giovannella per qualunque notizia e l’ho fatto. Continuerei all’infinito. Ti ricorderò sempre con il tuo sorriso, un sorriso che non dimenticherò mai.