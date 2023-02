Non gli viene pagato il trasloco e deruba cliente, condannato ad un anno di carcere

Non era stato pagato per un trasloco effettuato con la sua ditta e ha deciso di derubare la cliente. Per questo un 56enne reggiano è stato condannato a un anno di reclusione. La pena è divenuta definitiva e ora l’uomo è finito in carcere. La vicenda ha origine nel 2015 quando viene contattato da una 47enne siciliana che si doveva trasferire dal mantovano ad Erice, nel Trapanese; il traslocatore però, alla fine del servizio, non si è visto corrispondere quanto dovuto perché la donna lamentava il fatto che parte degli arredi fossero stati danneggiati.

A quel punto, l’uomo ha deciso di ‘vendicarsi’ e le ha rubato due biciclette costose. La donna, sospettando di lui, ha denunciato tutto ai carabinieri. Da qui, il processo che ha portato alla condanna passata in giudicato l’8 febbraio scorso con l’ufficio esecuzioni penali della procura generale presso la Corte d’Appello di Palermo che ha trasmesso l’ordine di carcerazione ai carabinieri di Gattatico, nel Reggiano, dove l’uomo vive.

I militari, una volta ricevuto il provvedimento, lo hanno arrestato e condotto in carcere a Reggio Emilia dove espierà la pena.