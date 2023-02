I mezzi della Guardia Costiera che stanno intervenendo nel crotonese per soccorrere i naufraghi caduti in mare dopo la rottura del barcone su cui viaggiavano, hanno recuperato due uomini in stato di ipotermia e il corpo privo di vita di un bambino. Al momento, sono state recuperate 80 persone vive e rinvenuti 43 cadaveri lungo il litorale.