Meteo: aria artica dal Nord Europa ma in Sicilia temperature fino a 24 gradi

Confermato l’ingresso di aria russa in Pianura Padana, in estensione anche a parte delle regioni centrali. Dopo un sabato mite con le margherite nei campi, arriverà una domenica ventosa con freddo in intensificazione e neve fino a quote di bassa collina o in pianura, su Piemonte, Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Il sito www.iLMeteo.it, prevede l’ingresso dell’aria fredda dalla Porta della Bora durante la prossima notte, con un calo termico graduale, ma intenso: le temperature massime scenderanno anche di 10 gradi con il rischio di nevicate fino a bassissima quota.

Nelle prossime ore un ciclone sulle Baleari, in lento spostamento verso Est, porterà un peggioramento su gran parte dell’Italia con molte nubi; qualche pioggia è attesa poi sulla Sardegna e verso Toscana e Romagna, ma le temperature toccheranno ancora i 23-24 gradi specie su Sicilia, Calabria e Campania.

La giornata della svolta è domani, domenica 26 febbraio, con l’aria fredda russa che si scontrerà con il ciclone proveniente dalle Baleari: avremo maltempo su Emilia Romagna, Toscana e Marche in estensione verso Ovest, fino al Piemonte.

Sono previste nevicate su queste regioni a quote collinari e poi, verso sera, fino a quote molto basse se non fino in pianura. Questo intenso peggioramento invernale è associato ad un minimo di bassa pressione in approfondimento sul Mar Ligure che tra la sera di domenica e la mattina di lunedì potrebbe prendere direzioni diverse: se il minimo si sposterà verso la Corsica avremo nevicate più intense al Centro-Nord fino in pianura, specie Piemonte ed Emilia, se l’occhio della bassa pressione si allontanerà verso il Golfo del Leone, a Sud di Marsiglia, allora la neve sarà poca e confinata perlopiù sulle zone collinari di Toscana, Romagna e Marche.

Sabato 25. Al nord: qualche piovasco in Romagna, soleggiato altrove e caldo per il periodo. Al centro: peggiora su Toscana e Sardegna con rovesci, ma clima caldo. Al Sud: velato con caldo anomalo, tipico di fine aprile.

Domenica 26. Al nord: venti forti di Bora, peggiora specie su Emilia Romagna e Nord Ovest con neve a bassa quota. Al centro: maltempo diffuso, neve fino a bassa quota su Toscana e Marche dalla sera. Al sud: piogge in arrivo e calo termico.

Lunedì 27. Al nord: nuvoloso in Liguria, neve in Piemonte, schiarite altrove. Al Centro: maltempo con neve a quote collinari. Al Sud: piogge e ulteriore calo termico. Tendenza: ciclone ad Ovest dell’Italia, maltempo che si concentra al Centro-Sud, parzialmente interessato il Nord.