Marathon Caltanissetta: atleti sul podio alla mezza della Concordia

La 19ª edizione della Mezza Maratona delle Concordia di Agrigento si è tenuta la scorsa domenica, con la partecipazione di oltre 1000 atleti provenienti da diverse parti della Sicilia e di Italia.

La gara, organizzata da GS Valle dei Templi, è stata valida come seconda prova del Grand Prix Sicilia di mezze maratone 2023.

I runners, partiti da San Leone, hanno percorso il lungomare Falcone-Borsellino e nei pressi delle Dune sono tornati indietro, incamminandosi verso l’interno, dove hanno affrontato il percorso più impegnativo della gara. Il tracciato ha incluso un giro di boa all’interno della Valle dei Templi, uno dei siti archeologici più importanti della Sicilia e patrimonio dell’UNESCO. Gli atleti hanno così potuto ammirare la bellezza dei templi antichi, tra cui il Tempio della Concordia, da cui l’evento prende il nome; molto apprezzata la foto scattata ai podisti, con questo maestoso tempio alle spalle, dal personale di SiciliaRunning.

La giornata della gara è stata caratterizzata da un cielo grigio e nuvoloso, ma da una temperatura favorevole per la lunga corsa.

Tutti i partecipanti hanno dato il massimo per completare il percorso di 21,097 km; ad accoglierli all’arrivo, sempre a San Leone lì dove sono partiti, applausi e entusiasmo dei tifosi e degli organizzatori. In particolare la squadra della Marathon Caltanissetta ha visto la partecipazione di 22 atleti, con Mattia Falzone che ha terminato la gara in 01h33’58’’ posizionandosi 1º nella sua categoria (PM), seguito da Salvatore Lamarca in 01h36’09’’ e Angelo Arancio in 01h38’26’’.





Un altro atleta della Marathon Caltanissetta che ha ottenuto un risultato notevole è stato Luigi Trentuno, con il suo tempo di 01h40’23’’ si è classificato quarto nella sua categoria (SM65), mancando il terzo posto per soli 3 secondi. Con un crono di 01h48’31’’ Francesca Guarneri si aggiudica il 2º premio nella categoria (SF35). Buoni i tempi degli altri atleti: Giuseppe Mastrosimone 01h44’33’’, Mosca Michele Savio 01h46’49’’, Marcello Frattallone 01h46’49’’, Marco Timpanelli 01h48’28’’, Giuseppe Fasciana 01h48’29’’, Fabiano Di Mino 01h48’58’’, Carmelo Dibilio 01h49’04’’, Giancarlo Sberna 01h54’07’’, Cataldo Facciponte 01h54’24’’, Francesco Lomonaco 01h59’26’’, Domenica Cannistraci 02h00’26’’, Davide Dibenedetto 02h01’22’’, Vincenzo Pennino 02h02’24’’, Salvatore Barbera 02h08’30’’, Giuseppe Vitello 02h13’55’’, Giuseppe Zagarella 02h16’27’’.

Gara vinta da Salvatore Giordano (A.S.D. Club Atletica Partinico) con 01h17’50’’. Prima donna a tagliare il traguardo Angela Lamonica (Mega Hobby Sport) 01h28’36’’.

L’evento ha visto la partecipazione di atleti di tutte le età e di tutte le categorie, da quelli amatoriali a quelli professionisti. La Mezza Maratona delle Concordia rappresenta un’occasione unica per scoprire la bellezza e la storia della Sicilia, attraverso lo sport e la cultura, ed ha offerto ai partecipanti un’esperienza unica nel cuore dell’antica civiltà greca.

Il percorso impegnativo e lo scenario spettacolare della Valle dei Templi hanno reso l’evento ancora più emozionante, mentre l’entusiasmo e il sostegno dei tifosi hanno dato una grande carica ai partecipanti.

Prossima mezza il 26 marzo a Enna, si corre la XI Mezza Maratona città di Enna all’interno dell’autodromo di Pergusa.