Luigi Baldi di Marianopoli finalista nazionale Oscar Green Coldiretti: dal cuore della Sicilia all’Europa con lo zafferano amato dalgi chef

Luigi Baldi, 34 anni di Marianopoli, è il finalista nazionale dell’oscar Green nella categoria “Fare Filiera” in corso a Roma. Qui Luigi con la sua azienda Arkania, ha avviato la produzione di zafferano che raggiunge il chilo e che ha conquistato gli chef stellati d’Europa grazie alla rete che ha creato dentro e fuori il centro nisseno. Lo manda in Irlanda e altre nazioni.

Oltre 1.200 chili di bulbi e un paziente lavoro permette al giovane di ottenere successi. L’impianto di questo fiore dalle tante virtù straordinarie è anche frutto di un paziente lavoro che inizia a settembre con l’internamento dei bulbi e prosegue con il primo freddo quando all’alba bisogna raccogliere il fiore, pulirlo e poi essiccarlo, in un ciclo continuo fatto di gesti delicati. Per Luigi Baldi rimanere in Sicilia ed esportare un sogno ha un valore inestimabile in quanto è proprio la voglia di far conosce l’Isola che lo ha portato a specializzarsi in questa coltura