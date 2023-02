Il 12 febbraio a Canicattì, Assemblea annuale dell’Associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”.

Il direttivo dell’Associazione ha indetto per questi due giorni come da statuto l’Assemblea ordinaria dei soci per l’anno 2023 per gli adempimenti associativi nonché il rinnovo del Direttivo e contestualmente il rinnovo del tesseramento per i vecchi Soci ed il ricevimento delle nuove richieste degli aspiranti Soci

E’ stata convocata per domani domenica 12 febbraio alle 16,30 nella “sala riunioni” della chiesa di San Domenico a Canicattì l’assemblea annuale ordinaria degli aderenti all’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”.

Il direttivo dell’Associazione ha indetto per questi due giorni come da statuto l’Assemblea ordinaria dei soci per l’anno 2023 per gli adempimenti associativi nonché il rinnovo del Direttivo e contestualmente il rinnovo del tesseramento per i vecchi Soci ed il ricevimento delle nuove richieste degli aspiranti Soci. L’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” infatti è aperta a tutti purché condividano le finalità improntate ai valori di Legalità, Giustizia, Fede e Carità

“Per l’occasione -dice Giuseppe Palilla, presidente dell’Associazione Livatino- abbiamo pensato di rilanciare la campagna associativa per l’anno in corso. Ricordiamo in ogni caso che la richiesta su modello tipo scaricabile dal nostro sito al link www.livatino.it/associazione.htm può essere avanzata in qualsiasi momento. Basta condividere il progetto della nostra associazione. Ai Soci, in regola con il pagamento delle quote associative, sarà illustrato quanto svolto nel corso del 2022 ed anche le prossime iniziative che non si sono mai fermate. Daremo conto sulla situazione della nostra Associazione sottoponendo all’approvazione gli strumenti contabili tracciando anche il programma per il 2023”.

Le quote ordinarie sono rimaste invariate anche per quest’anno sociale: 25 euro per gli adulti e 10 euro per gli studenti o comunque sino a 25 anni di età. Sottoscrivendo la quota i soci avranno diritto ad essere informati di tutte le iniziative che si svolgeranno in città ed anche fuori in Memoria del Beato Rosario Angelo Livatino.