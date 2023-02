Caltanissetta. Erin Bode in quartetto con ospite il batterista romano Roberto Gatto, lunedì 13 febbraio al Teatro Margherita

CALTANISSETTA. Sarà la cantante statunitense Erin Bode ad esibirsi a Caltanissetta Lunedì 13 Febbraio alle ore 21 al Teatro Comunale Regina Margherita per il terzo appuntamento della 31° stagione concertistica jazz dell’associazione culturale Musicarte, con una formazione insolita capace di esprimere una sintesi ideale tra mondi poetici diversi: da Erin Bode, voce, a Marco Grillo, chitarra, con l’apporto di improvvisazione e swing fornito dal contrabasso e dalla tromba di Alessandro Presti, e al ritmo dell’espertissimo Roberto Gatto alla batteria.

Erin Bode, è una cantante americana di rara eleganza e soffusa espressività. Doti che non si sono dimenticate, perché la sua voce, sì esile ma al contempo molto accattivante, si adattava felicemente ad un repertorio variegato, in cui il jazz andava a braccetto con il pop e il folk.

Erin attirò l’attenzione di critica e pubblico, tanto che la MaxJazz, specializzata nel jazz vocale, la registrò in due CD pregevoli (“Don’t Take Your Time” e “Over and Over”). Con il passare del tempo Erin ha consolidato tali peculiarità, e i suoi concerti oltreoceano, club o teatri, riscuotono sempre notevole successo.

Anche stavolta, quindi, la cantante non abbandona i suoi riferimenti stilistici, optando per una soluzione strumentale ridotta, in cui le chitarre possano offrire il giusto contrappunto alle sue intime interpretazioni. L’apporto di improvvisazione e swing è poi fornito dalla tromba, calda e vigorosa, di Alessandro Presti, fra le migliori giovani leve italiane e leader di propri gruppi. Una formazione insolita, ma forse ideale per una personalità alla ricerca costante di sintesi fra mondi poetici diversi.”

Biglietto d’ingresso €.20 acquistabile anche su www.diyticket.it , anche con il Bonus Docenti e App18. Come per gli altri concerti, una percentuale dell’incasso dei biglietti venduti la sera del concerto saranno devoluti ad un soggetto del terzo settore, e per questo concerto sarà destinato alla cooperativa sociale Etnos.