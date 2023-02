Caltanissetta, al “Rapisardi Da Vinci” parte “Open”, il nuovo Progetto Erasmus+

All’ITET “Rapisardi Da Vinci” muove i primi passi “OPEN” (OPENING DIGITAL WORLD’S DOOR TO #NEXT DIGITAL GENERATIONS) il nuovo Progetto Erasmus+ KA220 – Cooperation Partnerships in School Education.

Il progetto verrà realizzato in partnership con cinque nazioni (Repubblica Ceca, Turchia, Grecia, Austria, Lettonia) che lavoreranno secondo un approccio cooperativo e condiviso per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: sviluppare negli studenti il pensiero critico e creativo attraverso l’uso di strumenti digitali, potenziare il livello motivazionale nello studio della lingua inglese e promuovere il senso di appartenenza a una dimensione europea comune. Per gli insegnanti dell’Istituto, il progetto sarà una preziosa occasione per riflettere su come insegnare in modo creativo ed innovativo, essere facilitatori del processo di apprendimento degli studenti ed accrescere la propria formazione professionale.

Il progetto avrà un impatto rilevante sull’Istituto, si prevede infatti di coinvolgere circa 50 studenti di vari indirizzi ed i relativi Consigli di Classe nella realizzazione di articoli giornalistici e numeri di riviste online tramite la cooperazione virtuale con i partners europei. Molteplici i temi oggetto di interesse e tutti connessi con le priorità del Programma Erasmus+ 21-27: il cambiamento climatico, la partecipazione alla vita democratica, la transizione al digitale e l’inclusione.

Attualmente ad Ostrava (Repubblica Ceca), in occasione del kick off meeting del progetto, due docenti dell’ITET stanno concordando con i partner europei le fasi di implementazione progettuale e le procedure di realizzazione dei prodotti finali.