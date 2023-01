Turismo: già gli italiani pensano alle prossime vacanze. Puglia, Sardegna e Sicilia tra le mete

Una vacanza tira l’altra. E allora ecco che il portale Vamonos Vacanze (Vamonos-Vacanze.it) ha condotto uno studio sui trend dei viaggi del nuovo anno, analizzando le tendenze degli italiani sui motori di ricerca e conducendo un sondaggio su un campione di 2.000 uomini e 2.000 donne tra i 18 ed i 65 anni, distribuiti nelle diverse regioni d’Italia.

Perchè è anche ad inizio anno che si stila almeno un elenco delle preferenze per le prossime vacanze, cercando anche di fare una graduatoria in base alle proprie priorità ed alle proprie aspettative.

“Ma c’è perfino chi prenota fin da subito per garantirsi un prezzo migliore e non doverci pensare più avanti”, commenta Emma Lenoci, ideatrice della piattaforma Vamonos-Vacanze.it che anche quest’anno per l’estate ha già comprato grandi pacchetti dalle compagnie, per potere così offrire ai viaggiatori i prezzi migliori.

Dallo studio del tour operator emergono alcune conferme come la tendenza ormai consolidata nel tempo di rimanere in Italia, scelta che riguarda il 54% dei vacanzieri, orientati al momento soprattutto sulla Puglia che conquista il primo posto con il 14% delle preferenze, ma anche sulla Sardegna (12%) e sulla Sicilia (9%), rispettivamente al secondo e terzo posto. Una percentuale di italiani non rinuncerà tuttavia alle mete esotiche, ma solo il 7% opterà per il lungo raggio, per mete quali Bahamas, Madagascar, Maldive, Mauritius, Seychelles e Thailandia.

Il 23% prediligerà mete a corto e medio raggio, che anche sui motori di ricerca stanno registrando crescite record: come Sharm el-Sheikh (+160%) o come Dubai/Emirati Arabi (+140%). Il 10% delle preferenze va invece alle crociere.