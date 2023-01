Tragico impatto tra auto: muore 36enne; fermato conducente dell’altra vettura

Drammatico incidente ieri notte a Terni. Un 36enne di Ferentillo, alla guida di una Smart, è morto sul colpo. La sua vettura si è scontrata con un’Alfa 14 lungo la statale Valnerina all’altezza di Collestatte Piano.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la Smart guidata dalla vittima ha impattato contro un’altra vettura: nell’urto il 36enne è stato sbalzato dall’abitacolo e per lui non c’è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i soccorsi non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso .

Il conducente dell’altra vettura, subito dopo l’impatto, avrebbe transitato a piedi sul ponte posto sul fiume Nera a ridosso del parcheggio del belvedere inferiore della Cascata. Da lì avrebbe intrapreso uno dei sentieri turistici, risalendo verso l’abitato di Marmore.

Poi si è incamminato lungo la strada che scende a Terni ed è all’altezza del bivio per Miranda che la squadra Volante lo ha intercettato e fermato. Ricoverato in ospedale in seguito alle lesioni subite nell’incidente e in stato confusionale, è stato sottoposto a fermo. Non sarebbe, tuttavia, in pericolo di vita.

Si tratta di un ventiquattrenne originario dell’est europeo e residente a Ferentillo, che è risultato positivo all’alcol test. Inoltre a seguito di controlli, è emerso che gli era stata revocata la patente sempre per guida in stato di ebbrezza. L’auto che guidava è di proprietà di una donna di Ferentillo originaria della Romania, che sarebbe la madre. Resta in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. L’ipotesi di reato a suo carico è di omicidio stradale.