Serradifalco. Aggiudicata gara d’appalto per completamento campo sportivo comunale

SERRADIFALCO. Sarà l’impresa Sa.Ma di Aragona a realizzare i lavori di completamento ed adeguamento del campo sportivo comunale “Marco Tomaselli” al fine di renderlo funzionale all’attività agonistica nazionale.

È stata celebrata la gara d’appalto sulla piattaforma Me.Pa. con l’espletamento delle procedure necessarie. L’impresa ha offerto il ribasso del 30,3497% sul prezzo posto a base di gara di 655.797,57 euro, per un importo di 456.764,97 euro, oltre oneri della sicurezza pari a 13.786,21 euro, per un totale di 470.551,19 euro oltre Iva al 10%.

A finanziare questa importante opera con 700 mila euro è stato il Dipartimento per lo Sport del Governo. Il finanziamento ottenuto con il bando “Sport e Periferie”. A questa somma è stato poi aggiunto il cofinanziamento di 140 mila euro da parte del Comune.

Grande la soddisfazione del sindaco Leonardo Burgio e della sua amministrazione per questi lavori che consentiranno di trasformare il “Tomaselli” in un autentico gioiello in termini di impiantistica sportiva. Tra i lavori, previsto l’allargamento a 63 metri, ma anche la posa di un manto erboso con sistema misto, cioè con erba naturale e sintetica, e poi ancora l’intera recinzione e cinta muraria, l’impianto di irrigazione e quello di drenaggio di un campo sportivo comunale destinato a diventare un autentico gioiello calcistico e sportivo.