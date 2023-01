Santa Caterina. Avviato il progetto Sistema Accoglienza Integrazione di 20 migranti e profughi ucraini

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito e il presidente dell’associazione Don Bosco 2000 Agostino Sella hanno firmato la convenzione che avvia il progetto finanziato dal Ministero dell’Interno. Si tratta di un progetto per l’attivazione di un nuovo SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) per l’accoglienza dei migranti, e in particolar modo dei profughi ucraini.

Il progetto ministeriale ha avuto un finanziamento di 300.250 euro annui per 2 anni, per cui a breve Santa Caterina accoglierà nella propria comunità 20 persone di cui si occuperà l’Associazione Don Bosco 2000, un’impresa sociale di Piazza Armerina che ha risposto alla manifestazione d’interesse indetta dal Comune e che gestisce 9 centri di accoglienza in Sicilia e altre realtà economicamente sostenibili a favore delle fasce deboli.

L’accoglienza avverrà in seno ad una comunità diffusa, cioè in abitazioni singole prese in locazione da privati. Saranno 4 o 5 le abitazioni private in locazione che accoglieranno al loro interno i venti ospiti del progetto. Ciò per creare reale integrazione e per produrre un indotto economico importante anche per la cittadinanza di Santa Caterina.