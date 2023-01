San Cataldo. L’hair stylist Selina Blandino curerà il look degli artisti al Festival di Sanremo

SAN CATALDO. Ancora una prestigiosa ribalta per l’hair stylist sancataldese Selina Blandino che è stata scelta da Celebrity Beauty Team per l’edizione 2023 de festival di Sanremo. Selina curerà il look degli artisti che si esibiranno sul palco della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Per Selina, che ha 50 anni e che gestisce l’omonimo salone “Parrucchieria Selina” di San Cataldo, si tratterà della quarta volta nella quale sarà al Festival di Sanremo. Per lei una grande gioia, ma anche una immensa soddisfazione personale oltre che professionale.