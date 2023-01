San Cataldo. Le prescrizioni alla viabilità per il concerto di Lello Analfino del 5 gennaio

SAN CATALDO. I cittadini e gli avventori che raggiungeranno la Città di San Cataldo in occasione del Concerto di Lello Analfino che si terrà giovedì 5 gennaio alle ore 21, dovranno tenere conto di alcune importanti prescrizioni alla viabilità. Per l’evento in oggetto è stato disposto il divieto di transito dalle ore 18,00 del giorno 5 gennaio 2023 alle ore 1,00 di giorno 6 gennaio 2023 in Piazza Papa Giovanni XXIII e lungo il Corso Sicilia.

È stata disposta area di sosta per eventuali navette / Bus / camper presso la via Giuseppe Impastato. Per gli amici che avremo il piacere di accogliere in città, agli ingressi di San Cataldo, è stata disposta apposita segnaletica indicativa per raggiungere la location dell’evento, sita in Piazza Papa Giovanni XXIII. Una città che ha come obiettivo quello di prepararsi ad accogliere con frequenza grandi eventi, deve presentarsi inclusiva al massimo delle potenzialità.

A tal scopo con determinazione si sono voluti gestire gli spazi di Piazza Papa Giovanni XXIII e quindi i cittadini con disabilità motorie avranno modo di divertirsi e vivere questo grande live in sicurezza, pertanto è stato delineato lo spazio in prossimità del palco per dare loro la giusta visibilità del concerto e la giusta inclusività.