San Cataldo. In Consiglio la verifica del campo elettro magnetico ed emissioni che si generano nel serbatoio di contrada Giorgibello

SAN CATALDO. Sarà discusso nel consiglio comunale di martedì 17 gennaio alle ore 18 l’atto di indirizzo con il quale il gruppo consiliare “Riprendiamoci la Città” chiede al consiglio comunale di conferire mandato all’amministrazione comunale di provvedere alla verifica del campo elettro magnetico ed emissioni complessive che si generano in un sito.

Si tratta del serbatoio idrico di contrada Giorgibello per effetto delle innumerevoli installazioni di telefonia mobile esistenti. Lo ha annunciato il consigliere comunale di minoranza Giampiero Modaffari che ha sottolineato come in occasione della seduta consiliare sarà possibile affrontare un tema come quello legato alla verifica del campo elettromagnetico di questo sito.