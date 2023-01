San Cataldo. Ecco le prescrizioni alla viabilità per il concerto di Lello Analfino del 5 gennaio

SAN CATALDO. In occasione dello spettacolo di Lello Analfino, frontman dei Tinturia, previsto per il 5 gennaio, la Polizia municipale ha messo a punto l’ordinanza per la regolamentazione della viabilità cittadina.

In particolare, è stata disposta dalle ore 14,00 del giorno 5 gennaio 2023 alle ore 1,00 di giorno 6 gennaio 2023, il divieto di sosta ambo i lati , con rimozione forzata dei veicoli, in: Piazza Papa Giovanni XXIII, Via M.llo Sardo e Corso Sicilia ( tratto da inc. Piazza Papa Giovanni XXIII a inc. Via Meli) Via M.llo Sardo (consentendo la sosta ai veicoli degli addetti ai lavori).

Inoltre dalle ore 18,00 del giorno 5 gennaio 2023 alle ore 1,00 di giorno 6 gennaio 2023 è previsto il divieto di transito in Piazza Papa Giovanni XXIII, Via M.llo Sardo, Corso Sicilia (tratto da inc. Piazza Papa Giovanni a inc. Via Meli), Via Capuana e Via Verga. Nei giorni 4,5 e 7 gennaio in Piazza Papa Giovanni XXIII, Via M.llo Sardo e Corso Sicilia viene sospeso il parcheggio a pagamento.