Mussomeli, ragazzi parrocchia “Trasfigurazione” in trasferta a Serradifalco col musical natalizio

MUSSOMELI – La comitiva di Mussomeli, partita intorno alle 14,30, è stata accolta calorosamente dall’arciprete di Serradifalco Padre Biagio Biancheri nella Chiesa Madre dove, nel tardi pomeriggio, si è svolto il Musical eseguito dai ragazzi della Parrocchia “Trasfigurazione”, accompagnati in trasferta dal loro parroco don Vincenzo Giovino. Hanno fatto il bis, dunque, a Serradifalco, dopo la rappresentazione dell’altra sera a Mussomeli, riscuotendo successo ed unanime compiacimento. Il titolo del Musicol: “Greccio Notte di Natale 1223 quando Francesco ideò il primo presepe” scritto da Carlo Tedeschi. Questi i nomi degli attori principali: Micheal Borino, Ilaria Savatteri, Ezio Ferro, Elisa Spoto, Michela Sorce, Simona Schifano, Salvatore Diliberto, Gabriele Lanza, Giorgia Scrudato, Alessandro Genco, Mario Bertolone e Valentina Licata. Sembra essersi rivelata un’organizzazione efficiente quella messa in campo dai protagonisti in trasferta, che, partendo autonomamente da Mussomeli, con mezzi propri ed anche in compagnia dei propri familiari, hanno raggiunto per tempo la sede della rappresentazione. Hanno provveduto prontamente, assieme ai loro genitori, all’allestimento della scenografia, demandando ad altri l’incombenza delle luci e dell’audio. Per loro sono stati riservati tanti applausi e congratulazioni, anche da parte di Padre Calogero Mantione che ha potuto incontrare, così, i suoi ex parrocchiani avendo avuto in precedenza a Mussomeli la guida della Parrocchia “Trasfigurazione” Dopo il musical, c’è stato l’affettuoso ringraziamento dell’arciprete Biancheri con il suo dono alla Parrocchia “Trasfigurazione” del Bambinello Gesù, poi benedetto assieme a tutti i presenti da Padre Vincenzo Giovino. Al termine, il graditissimo rinfresco ha addolcito non solo gli ospiti protagonisti del musicol ma anche la serata, conclusasi con il rientro in sede intorno alle 22.