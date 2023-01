Investito, travolto e trascinato da un’auto per più di 20 metri: tragica fine per un 36enne

Investito e ucciso: è quanto accaduto a Montichiari ad un 36enne di nazionalità marocchina. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri: l’uomo sarebbe sbucato dai campi che costeggiano la strada proprio mentre transitava l’Alfa Romeo Giulia condotta da un giovane di 24 anni.

Il giovane alla guida non avrebbe potuto fare nulla per evitarlo: il 36enne è stato investito, travolto e trascinato per più di 20 metri. Incastrato sotto l’auto, è stato liberato dai Vigili del Fuoco: rianimato a lungo dagli operatori dell’automedica, ma che non hanno potuto fare altro, infine, se non constatarne il decesso. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.