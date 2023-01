Epifania a Mussomeli: Al “Carmelo” ritorna la festa dei “Santi tri Re”. I Re Magi in viaggio

MUSSOMELI – Dopo un paio d’anni di fermo pandemico, nella Parrocchia del Carmelo, guidata da don Salvatore Falzone, ritorna la tradizionale festa dei “Santi Tri Re” a cui collabora attivamente anche la Confraternita “B. V. Maria del Monte Carmelo”. di cui è superiore Vincenzo Salamone. Una ricorrenza antica e che, nel lontano passato, la prima delle messe celebrate nella mattinata, era programmata per le quattro del mattino e a seguire anche le altre. Va ricordato che proprio in quei tempi Mussomeli era un fiorire di vocazioni e di sacerdoti mussomelesi che hanno esercitato il loro ministero sacerdotale a servizio delle diverse chiese locali aperte al culto. I tempi sono cambiati ed evidentemente anche gli aggiornamenti conseguenziali. Intanto, il programma dell’Epifania 2022, diffusa dalla Confraternita e a firma del parroco don. Salvatore Falzone prevede alle 9,30 la colazione ai bambini, alle 10,30 la Santa Messa, Partenza dei Re Magi verso la capanna in Piazza Caltanissetta, alle 12,30 benedizione del Bambino Gesù e da parte di don Salvatore Falzone canti natalizi a cura dei bambini dell’Associazione “Don Diego Di Vincenzo” presso la Capanna di Piazza Caltanissetta.