Cane calpesta inavvertitamente fucile, spara per sbaglio al padrone e lo uccide

Un uomo è morto dopo che un cane ha calpestato un fucile e gli ha sparato dal retro di un camion nello stato americano del Kansas. La vittima, di cui non sono state divulgate le generalità dalla polizia, è stata trovata sul sedile del passeggero anteriore, dopo essere stata colpita da un proiettile partito dalla parte posteriore.

“Il cane appartenente al proprietario del pick-up ha calpestato il fucile, causando la scarica dell’arma”, ha detto l’ufficio dello sceriffo della contea di Sumner in una dichiarazione ai media locali. Sono stati chiamati i servizi di emergenza per il 30enne, ma non è stato possibile salvarlo ed è morto sul posto vicino a Geuda Springs.

Il capo dei vigili del fuoco di Wellington, Tim Hay, ha detto che un’altra persona è stata trovata illesa al posto di guida. I funzionari hanno aggiunto che l’incidente sembra essere stato legato alla caccia. Sono in corso accertamenti, ma l’indagine preliminare mostra “che si tratta di un incidente legato alla caccia”. (Sky TG 24).