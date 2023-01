Caltanissetta, venerdì un concerto di musica spagnola per “ringraziare i Nisseni dell’accoglienza ricevuta”

Si terrà venerdì 13 gennaio dalle ore 19.00 un concerto che avrà come protagonista un repertorio spagnolo suonato con le chitarre classiche realizzate dal famoso liutaio argentino Eduardo Robles.

Uno spettacolo che verrà amplificato di emozione grazie all’atmosfera che si creerà nell’antica chiesa di San Domenico, per questa occasione scelta come eccezionale teatro dell’evento.

Si esibirà il musicista Carlo Santi con i suoi allievi Maria Rosario Palma Dutto ed Elias Saul Dominguez.

Un concerto che vuole essere un “ringraziamento” dei tre artisti per l’accoglienza ricevuta dagli abitanti di Caltanissetta e, in generale, della Sicilia.

“I nostri antenati erano siciliani e noi abbiamo scelto di tornare qui, a Caltanissetta, come residenti enon soltanto come turisti occasionali e, proprio con questo obiettivo, abbiamo chiesto e ottenuto la cittadinanza”.

Una bella storia di ospitalità e accoglienza che contrasta con la tendenza di molti nisseni di fuggire via dal proprio territorio e dalle proprie radici culturali. Maria Rosario Palma Dutto, Elias Saul Dominguez e Carlo Santi, infatti, hanno scelto di vivere in questa magnifica terra caratterizzata dal calore generato non soltanto dal sole ma anche – e soprattutto – dall’affetto della gente. “Questo concerto vuole essere un ringraziamento per tutto ciò che abbiamo già ricevuto in questi mesi in cui abbiamo vissuto nella vostra città”. Oltre che un’opportunità per poter apprezzare della buona musica creata dalla perfetta armonia tra partiture intense, maestria nell’esecuzione e alta qualità degli strumenti.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare. L’ingresso è libero e gratuito.