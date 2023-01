Caltanissetta. Riunito in Prefettura Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

CALTANISSETTA. Si è svolta presso la Prefettura di Caltanissetta una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica finalizzata a un’analisi dettagliata dei recenti episodi di furto presso taluni esercizi commerciali del capoluogo che hanno destato preoccupazione nella comunità locale.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto, hanno partecipato oltre ai vertici delle Forze dell’ordine anche il Sindaco di Caltanissetta e il Comandante della Polizia municipale.

Nella circostanza il Prefetto, oltre a disporre un’intensificazione dei servizi di controllo, che saranno dispiegati in maniera strategica sul territorio, ha anticipato l’avvio di alcune importanti iniziative in tema di sicurezza integrata e partecipata.

Più in particolare, grazie alla fattiva collaborazione del Comune, verrà a breve rafforzato l’apparato di video sorveglianza, con specifico riferimento al centro storico e alle altre aree della città ritenute più sensibili sul piano della pubblica sicurezza. Inoltre è stata positivamente accolta la proposta del Prefetto di valutare l’avvio di interlocuzioni per la stipula con il Comune di un patto di vicinato quale importante strumento non solo di cooperazione inter istituzionale ma anche di coinvolgimento attivo dei cittadini nel sistema sicurezza.

Il Sindaco, che ha espresso apprezzamento per l’attività svolta dalla Prefettura e delle forze dell’ordine, ha assicurato la massima collaborazione anche attraverso l’impiego del personale della polizia municipale.

