Auto finisce in un canale: nello schianto morte tre persone, ferita una quarta

Gravissimo incidente a Veronella in provincia di Verona. Un’auto è finita in un canale e nello schianto tre persone sono decedute. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale di San Bonifacio.

L’auto è finita nel corso d’acqua, 10 metri circa più in basso rispetto al piano stradale, per cause ancora in corso di accertamento. I vigili del fuoco con un’autogru hanno estratto dall’auto rovesciata le persone rimaste incastrate nella vettura, purtroppo per tre di loro il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasferito in ospedale.