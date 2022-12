Sicilia, minacce e pedinamenti a ex mogli: denunciati due mariti

Due uomini di 47 e 43 anni sono stati denunciati dai carabinieri delle stazioni di Castelvetrano e Mazara del Vallo, nel Trapanese, per atti persecutori. In entrambi i casi i militari hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Marsala, dopo le denunce presentate dalle ex mogli dei due uomini.

Agli investigatori dell’Arma le donne hanno raccontato come dopo la fine dei loro matrimoni erano iniziate aggressioni verbali, ripetute minacce, pedinamenti e continue chiamate telefoniche, al punto tale da indurle in uno stato di ansia e paura per la propria incolumità. In uno dei due casi, secondo la ricostruzione degli inquirenti, i comportamenti persecutori sarebbero iniziati più di due anni fa. Adesso per entrambi i mariti è scattata la denuncia.