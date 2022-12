Sicilia, il 10 dicembre un Meeting delle associazioni di volontariato: esperienze vissute e progetti futuri

Il 10 dicembre grande meeting del volontariato della Sicilia occidentale organizzato dal Cesvop dopo gli anni di distanziamento sociale per il Covid.

Un’occasione per riflettere insieme sul ruolo del volontariato nella societa’ post-pandemia e sul suo futuro. Una proposta che avuto una grande risposta, con oltre 300 iscritti che si incontreranno all’Astoria Palace Hotel di Palermo. L’evento non trascura l’importantissimo ruolo dei giovani.

Saranno presenti in oltre 50 per raccontarsi le esperienze fatte grazie a #LaScuolaDelVolontariato e per progettare insieme le iniziative comuni del 2023. Sara’ una giornata di riflessione e di incontri per ridare energia alle centinaia di volontari ed enti di Terzo settore delle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani, tutti impegnati a far fronte ancora alla grave emergenza sociale emersa con la pandemia e persistente fino ai nostri giorni. I lavori sono divisi in due sessioni presiedute dalla presidente del CeSVoP, Giuditta Petrillo.

La mattina, a partire dalle 10,30, vi sara’ la tavola rotonda con personalita’ di rilievo nazionale: Massimo Giusti, segretario generale della Fondazione Organismo nazionale di controllo; Vanessa Pallucchi, portavoce nazionale del Forum Terzo settore; Gino Mazzoli, sociologo esperto di welfare; Chiara Tommasini, presidente di CSVnet associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (CSV). Inoltre, porteranno il loro saluto: Antonella Tirrito, assessore comunale in rappresentanza del sindaco di Palermo; Antonino Maggio, dirigente regionale dell’ufficio Runts Sicilia; Vito Puccio, presidente Organismo territoriale di controllo; Pippo Di Natale, portavoce Forum Terzo settore Sicilia; Ferdinando Siringo, tra i fondatori del Cesvop e presidente del Movi Sicilia.

Fra gli altri sono stati pure invitati il presidente della Regione siciliana, l’assessore regionale alla famiglia e alle politiche sociali, il dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile, il prefetto di Palermo e i presidenti degli altri due Csv siciliani.