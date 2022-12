Racalmuto, il figlio assassino: “Ho ucciso i miei genitori a colpi di mannaia, sentivo voci nella mia testa”

“Li ho uccisi, sentivo delle voci che mi rimbombavano in testa”. E’ crollato così Salvatore Serdita, il 34enne figlio di Giuseppe Sedita, 64 anni, e Rosa Sardo, 62 anni uccisi con decine di colpi di mannaia a Racalmuto in provincia di Agrigento. Dopo una notte di interrogatorio nella caserma del comando provinciale, il procuratore Salvatore Vella ne ha disposto il fermo per omicidio volontario aggravato. Il fermato è stato rintracciato ieri pomeriggio mentre vagava per il paese dopo essersi cambiato gli abiti sporchi di sangue. Ora è piantonato in ospedale. Secondo gli inquirenti soffre di problemi psichiatrici. Il duplice omicidio sarebbe scattato al culmine dell’ennesimo litigio in famiglia.