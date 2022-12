Qatar 2022, Mondiale coinvolgente ed emozionante: il Brasile eliminato ai rigori dalla Croazia

Giappone prima, Brasile poi: la Croazia fa festa ancora ai rigori e piazza un colpaccio contro la Selecao, prendendosi di cuore e carattere il primo pass per le semifinali di Qatar 2022. All’Education City Stadium di Al Rayyan decidono gli errori di Rodrygo (parata) e Marquinos (palo), dopo l’1-1 nei tempi supplementari con il botta e risposta tra Neymar (106′) e Petkovic (117′). Un successo di personalita’ quello degli uomini di Dalic, maturato attraverso una grande prova di squadra: attenzione, capacita’ di soffrire e di saper reagire nel momento piu’ delicato, quando tutto sembrava ormai perduto. Poi la lotteria dei rigori che sorride nuovamente ai croati e li riporta al penultimo appuntamento del Mondiale, mentre lascia tanto amaro in bocca ai brasiliani.

Per Modric e compagni ora una tra Olanda e Argentina, che si sfideranno a partire dalle 20.00. Tantissimo equilibrio e poche emozioni in un primo tempo molto bloccato e abbastanza noioso. Nelle primissime battute di gioco e’ la Selecao che prova a gestire il possesso palla, ma senza mai riuscire a trovare il varco tra le linee di una Croazia attenta e ben messa in campo.

L’unico spunto verdeoro e’ uno scambio tra Richarlison e Vinicius a ridosso del 20′, che porta alla conclusione del giocatore del Real Madrid murata pero’ da Gvardiol. Poco prima pericolosi anche i croati con Perisic, che non riesce a deviare a dovere un bel cross di Pasalic da destra. Ad inizio il Brasile prova a cambiar ritmo e in pochi minuti spaventa piu’ volte gli avversari: prima e’ Gvardiol a rischiare un clamoroso autogol sul cross basso di Militao, evitato da un intervento con i piedi di Livakovic, bravo successivamente anche su un mancino ravvicinato di Neymar. In mezzo diverse proteste brasiliane per un tocco di mano in area di Juranovic, non punito da arbitro e Var.

I croati vanno un po’ piu’ in sofferenza, ma fortunatamente per loro ci pensa un attentissimo Livakovic a tenerli a galla, con almeno un altro paio di interventi provvidenziali su Paqueta prima e Neymar poi. Al 90′ (piu’ i 4′ di recupero) resiste cosi’ lo 0-0 e si passa ai tempi supplementari, dove la gara resta molto equilibrata e la Croazia prova a darsi una scossa soprattutto a livello offensivo, dopo un match di grande contenimento.

Al 103′ Brozovic spreca una grande chance calciando alle stelle dopo un tocco di Petkovic, nel recupero dell’extra-time invece e’ il Brasile a colpire: grande scambio tra Neymar e Paqueta, ‘O Ney’ resiste ad un contatto con Sosa, supera in uscita Livakovic e insacca sotto la traversa l’1-0 che fa esplodere di gioia i suoi. Sembra fatta per i sudamericani, ma al 117′ arriva il colpo di scena con il pareggio improvviso di Petkovic, che calcia di mancino su assist di Orsic trovando la deviazione decisiva di Marquinos e beffarda per Alisson. Si va cosi’ ai calci di rigore e dagli 11 metri, per il Brasile, pesano come un macigno gli errori di Rodrygo (parata di Livakovic) e Marquinos (palo), mentre per la Croazia non sbaglia nessuno sui quattro tentativi.