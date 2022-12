Marathon Caltanissetta chiude il Grand Prix 2022 con un buon palmares degli atleti

Si è concluso, domenica scorsa a Ribera, il Grand Prix di Mezze Maratone della Sicilia; con l’ottava Half Marathon Arancia di Ribera D.O.P., si chiude lo scenario delle 21 Km per il 2022.

Gli atleti, partiti da Piazza Duomo, hanno percorso le vie del paese per dirigersi verso Seccagrande, per poi ritornare in Piazza; poco entusiasti i runners per le lunghe salite, incluso il difficoltoso tratto all’arrivo.

In otto gli atleti della Marathon CL, tra loro tre donne: Francesca Guarneri, Domenica Cannistraci e Maria Riggi.

Stanche per aver preso parte a parecchie manifestazioni podistiche, quest’ultime non hanno esitato ad essere protagoniste dell’ultimo evento. Francesca e Domenica, seguite dal coach e compagno di squadra Giuseppe Fasciana, hanno dato il meglio in una gara poco semplice; la prima giunge al traguardo in 01h45’39’’ posizionandosi 2ª nella sua categoria (SF35), la seconda chiude in 02h05’04’’. Maria, sempre con il sorriso tra le labbra, affiancata ed incoraggiata per 18 Km da Francesco Lomonaco, conclude la sua gara in 02h11’16’’.

Strepitoso il risultato di Mattia Falzone: il giovane sancataldese sale sul podio, nella posizione centrale, con 01h30’14’’ (PM).

Performance da urlo quelle degli inossidabili Giuseppe Fasciana e Luigi Trentuno; Giuseppe chiude in 01h38’34’’, Luigi blocca il crono a 01h38’44’’ posizionandosi 4° nella categoria SM65.

Buoni i risultati di Francesco Lomonaco e Vitello Giuseppe; Francesco registra 02h05’04’’ e Giuseppe 02h 38’06’’.

Ad entrambi va il Premio Fedelissimi, per aver partecipato a tutte le mezze svolte nel 2022; sempre presenti e parecchio legati alla propria squadra, si aggiudicano un titolo davvero meritato.

A conclusione del Grand Prix 2022 sono diversi i premi assegnati alla Marathon Caltanissetta:

la squadra femminile conquista il terzo posto in Sicilia;

Francesca Guarneri sale sul gradino più alto per la sua categoria SF35;

Mattia Falzone si aggiudica il primo posto per la categoria PM;

Gino Trentuno si posiziona secondo per la categoria SM65;

Maria Riggi ottiene la settima posizione per la categoria SF50.

A chiusura dell’anno ed in un’ottica di inclusione ed aggregazione, gli atleti della Marathon Caltanissetta, capitanati dal Presidente Giuseppe Zagarella, affiancato dal preciso e puntuale segretario Massimo Cancemi e da tutto il direttivo, hanno festeggiato riunendosi e cenando insieme; un momento conviviale gioioso, spensierato, divertente, arricchito da un unico comun denominatore: Amicizia e Sportività.