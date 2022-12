Individuata la “pirata” della strada che ha investito a Palermo due giovani di 18 e 19 anni

Gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale di Palermo hanno individuato l’automobilista che ha investito due ragazze di 19 e 18 anni in piazza Indipendenza a Palermo sulle strisce pedonali ed è poi fuggita.

Si tratta di un’anziana a bordo di una Suzuki che è andata via dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Per lei dopo ulteriori accertamenti scatterà la denuncia e probabilmente il ritiro della patente. Le ragazze sono in osservazione, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e che hanno eseguito i rilievi. Alla fine il pirata della strada è stato trovato, anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella piazza.