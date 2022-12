Coniugi uccisi a Racalmuto: fermato il figlio

I carabinieri hanno fermato Salvatore Sedita, 34 anni, figlio di Giuseppe Seidita e Rosa Sardo, i coniugi di 66 e 62 anni trovati uccisi in casa a coltellate. L’uomo e’ sospettato di essere l’autore del duplice omicidio. I cadaveri dei genitori sono stati scoperti dalla figlia che aveva provato a mettersi in contatto con loro.

Non riuscendo a raggiungerli al telefono e’ andata nella loro abitazione al terzo piano di contrada Stazzone, a Racalmuto, e ha trovato i loro corpi per terra, in salotto, in una pozza di sangue. Sul posto, insieme ai carabinieri, e’ intervenuto il pubblico ministero di turno Gloria Andreoli. Il figlio della vittima, in questo momento, viene interrogato in caserma.