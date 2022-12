Caltanissetta, Teatro Stabile Nisseno: domenica in scena con “Or però muori…Amore mio!”.

Domenica 11 Dicembre ore 18,00 al Teatro Oasi della Cultura ci sarà il secondo appuntamento della Stagione Teatrale denominata “Domenica Pomeriggio a Teatro” XXIII^ edizione. La Rassegna Teatrale è organizzata dal Teatro Stabile Nisseno con la direzione artistica di Giuseppe Speciale. A calcare il palcoscenico sarà proprio il Teatro Stabile Nisseno che per l’occasione porterà in scena una farsa dal titolo “Or però muori…Amore mio !”. La farsa che ha debuttato lo scorso mese di Luglio ha già fatto ben 33 repliche durante la stagione estiva ed ora si appresta a farne altrettante in quella invernale. Tre gli attori in scena: Giovanni Speciale, Giuseppe Speciale e Ilaria Giammuso con la regia originale di Antonello Capodici ripresa dagli stessi attori dello Stabile Nisseno. NOTE DI REGIA: Il solito triangolo d’amore che inizialmente è formato da LUI,LEI E L’ALTRO. Poi diventa LEI, LUI e LUI. Per finire in LUI e LUI senza LEI.

Il genere “farsa” viene messa in scena molto raramente. Questo perché la “farsa” è un genere dove le situazioni comiche, le gags, le maschere, i tic, gli imbarazzi e le follie sono così innaturali da diventare naturaliter farsesche. La verità vera è che la farsa è difficilissima. Al limite dell’impossibilità tecnica : è roba da maschere, da clown, da performers abituati allo specifico. La forza fisica richiesta è notevolissima. Non parliamo della concentrazione e della ricerca. Il personaggio farsesco non molla mai, non si eclissa mai, non si nasconde mai. Rimane sotto l’occhio del riflettore, dall’inizio alla fine. Se si arrende per un momento, è la fine. Il pubblico acctta questa sospensione dell’incredulità a patto che sia sempre coerente con se stessa.

Il Teatro Stabile Nisseno torna alla farsa pura con questa esilarante versione lontanamente ispirata ad alcuni classici anglosassoni del genere ( “Camere con Crimini”) ma in chiave sicula, vernacola e provocatoriamente proletaria. Una farsa affidata alla bravura indiscussa, al talento, all’esperienza unica di tre attori/interpreti/clown che si affidano alle follie di una meta-rappresentazione spericolata e spudorata. Con l’intento di ricongiungere lo spettatore alle risate dell’infanzia ed alla malinconia dell’adolescenza.

Info per prenotazione 351 7888512 – 3939493811.