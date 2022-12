Caltanissetta, stasera il debutto di “Natale in Rosa” alla Regina Pacis

Questa sera, sabato 10 dicembre, dalle ore 19.30 inizierà nella chiesa Regina Pacis di Caltanissetta il primo concerto di “Natale in Rosa 2022”.

La kermesse culturale e canora, accolta all’interno delle chiese cittadine grazie alla disponibilità della Diocesi di Caltanissetta, torna con la sua quarta edizione ancora una volta organizzata da Tiziano La Marca, Marco Maira, Marco Tumminelli e con il contributo delle attività commerciali DLF Macchine & Servizi, P.M.A., Primaquinta, Giemmeauto, Verde Amico.

Tutti gli spettacoli, compreso quello di questa sera, potranno essere seguiti in presenza, senza prenotazione, con ingresso libero e fino a esaurimento posti, oppure online tramite il canale Facebook del “Il Fatto Nisseno”, media partner dell’iniziativa.

Il pubblico, al primo concerto, sarà deliziato dal duo composto dalla voce di Giorgia Anzalone e dal pianoforte di Roberto Macrì.

Il repertorio selezionato è fortemente influenzato dalla formazione artistica dei due protagonisti.

La cantante, laureata in Canto Jazz, ha studiato nei Conservatori di Trapani e Lecce. Svolge attività concertistica con diverse formazioni.

Roberto Macrì è laureato in pianoforte classico e jazz.

Fascino e incanto non soltanto per deliziare l’udito ma anche la vista.

La chiesa, questa sera, sarà eccezionalmente illuminata con delle immagini sacre dalle tonalità del rosa che rievocheranno la natività, la sacralità della figura femminile e della maternità. Come le precedenti tre edizioni, proprio per sottolineare questo aspetto, anche quest’anno la kermesse musicale si aprirà in una chiesa dedicata alla Madonna in quanto Regina della Pace e madre di Gesù.

Tutto ciò creerà un’atmosfera che già dall’esterno conquisterà il pubblico e invoglierà lo spettatore a vivere un’esperienza unica.

Un appuntamento, dunque, assolutamente da non perdere.

Lo spettacolo si svolgerà nella chiesa Regina Pacis in Piazza Martiri D’Ungheria, 19 a Caltanissetta con inizio dalle ore 19.30