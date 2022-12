Caltanissetta ha inaugurato “la piazza del Natale” con luci colorate e un musical per bambini

Anche a Caltanissetta l’8 dicembre ha segnato l’inizio della programmazione degli eventi natalizi.

Già da qualche giorno il centro storico è in fermento per l’allestimento delle luminarie che iniziano in viale Testasecca per poi proseguire, lungo tutto il Corso Vittorio Emanuele e corso Umberto, arricchendosi con simpatici cappellini natalizi. “La piazza del Natale ha il suo culmine proprio in piazza Garibaldi dove, oltre l’abbagliante albero di Natale, l’amministrazione ha fatto montare una grande mongolfiera dentro la quale sedersi e poter scattare con il proprio dispositivo una foto ricordo.

Presenti fino al 6 gennaio anche le “casette” date in concessione gratuita a chi ne aveva fatto richiesta nei giorni scorsi e nelle quali poter acquistare dolciumi, torroni e prodotti di artigianato.

Oggi al calar del sole, dopo la processione dedicata alla Madonna, partita dalla cattedrale Santa Maria La Nova, l’atmosfera è passata dal sacro al profano.

Hanno iniziato a girare in piazza personaggi della Disney, elfi e tante altre creature magiche che, dalle 19 – un po’ in ritardo rispetto all’orario inizialmente previsto – hanno allietato i bambini con uno spettacolo tenuto davanti la chiesa di san Sebastiano.

Nell’area attorno alla fontana del Tripisciano, per i più piccoli è stata allestita anche un’area-laboratorio nella quale potersi fermare per poter colorare insieme agli elfi.

Tanti i cittadini che, incuriositi, sono scesi al centro storico per vedere “La piazza del Natale” così come era stata preannunciata dall’amministrazione comunale.

Adesso, ammirati gli allestimenti si attende di poter apprezzare anche gli eventi che si auspica possano soddisfare tutti, a prescindere dall’età.